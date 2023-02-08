Почти ничего не ест: жена Стаса Михайлова резко теряет вес

Вся семья певца Стаса Михайлова старается следить за собой. Знаменитость сильно преобразился за последние несколько лет и поменял стиль в одежде. Его жена Инна тоже тщательно ухаживает за внешним видом. Недавно она рассказала, что еще больше похудела. Избранница артиста призналась, что очень рада этому.

Супруга знаменитости опубликовала в личном микроблоге фото, на котором позировала в обтягивающем спортивном костюме. В подписи к публикации она отметила, что сейчас весит 68 килограммов. Женщина говорит, что активно занимается спортом и следить за своим питанием.