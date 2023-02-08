Почти ничего не ест: жена Стаса Михайлова резко теряет вес
Жена певца Стаса Михайлова Инна показала фигуру и похвасталась результатами похудения.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Вся семья певца Стаса Михайлова старается следить за собой. Знаменитость сильно преобразился за последние несколько лет и поменял стиль в одежде. Его жена Инна тоже тщательно ухаживает за внешним видом. Недавно она рассказала, что еще больше похудела. Избранница артиста призналась, что очень рада этому.
Супруга знаменитости опубликовала в личном микроблоге фото, на котором позировала в обтягивающем спортивном костюме. В подписи к публикации она отметила, что сейчас весит 68 килограммов. Женщина говорит, что активно занимается спортом и следить за своим питанием.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Недавно Инна рассказывала, чем любит завтракать. На ее кадрах были только капучино и нарезанная морковь. По признанию звезды, ей приходить соблюдать специальную диету, чтобы оставаться стройной. Многие с трудом верят в то, что у женщины четверо детей! Двоих она родила от первого супруга футболиста Андрея Канчельскиса, а еще двух дочерей от Стаса Михайлова.
Ранее мы писали о том, как жена Стаса Михайлова публично высмеяла его стиль. Инна написала в соцсетях, что платье певицы Бейонсе на премии «Грэмми» было сшито из пиджака ее мужа.