Балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с таинственным спутником: что о нем известно

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего отпуска на Мальдивах. Оказалось, что на отдых она отправилась не одна. Предположительно, компанию ей составил таинственный бойфренд, про которого она рассказала поклонникам перед Новым годом.

В личном блоге танцовщица призналась, что в 25-й раз прибыла на острова, чтобы провести в тепле первые дни 2025 года. По словам Волочковой, Мальдивы — это ее «дача», так как она постоянно туда возвращается. Не секрет, что часто в отпуске артистку сопровождают мужчины. И не исключено, что и в этот раз она вывезла из страны очередного возлюбленного.

Напрямую Анастасия не рассказала, кто именно составил ей компанию, но намекнула на бойфренда.

«Журналисты уже начали задавать вопросы. Как отдых? Спешу сообщить. Все прекрасно! Вилла, бассейн, океан, радость! Отдыхаю я не одна… Только дайте, пожалуйста, отдохнуть», - отметила Волочкова.

Напомним, что перед Новым годом балерина призналась — у нее появился мужчина. Личность она не раскрыла, но рассказала, что бойфренду 45 лет.

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