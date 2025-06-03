«Почти не ел и не вставал с кровати»: что случилось с Алексеем Баталовым незадолго до смерти

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Алексей Баталов запомнился зрителям яркими ролями и вписал свое имя в историю советского кино. Но мало кто знал, что с виду улыбчивый актер страдал от депрессии. В интервью журналу «Караван историй» дочь артиста откровенно рассказала о его последних годах жизни.

Как оказалось, незадолго до смерти ушедший из кино Алексей Баталов редко покидал свою квартиру и почти не ел. Только близкие знали, насколько подавленно чувствовал себя актер.

«Человек лежит на кровати и не хочет вставать. Встал, побрился и опять лег. Он толком и не ел. Я приходила и пыталась его растормошить, предлагала: „Давай выйдем, погуляем!“ — „Нет, не хочу, я отвратительно выгляжу“. <…> Назавтра снова откладывал поездку, и так много раз. Так мы никуда и не поехали», — вспоминает дочь Алексея Баталова Надежда.

Вместе с тем звезда советского кино всегда старался не давать семье повод для переживаний и старался не показывать им своего состояния: «Он неизменно отвечал: „Ну, ты не забывай, я все-таки всю жизнь работал артистом…“»

В последние годы жизни Алексей Баталов находился в тяжелой депрессии, и родственники предлагали ему помощь. Однако артист «категорически отказывался принимать антидепрессанты и обращаться к врачам». Большую часть времени актер проводил на диване в своем кабинете. Читать он мог лишь с помощью лупы и только одним глазом.

Алексей Баталов фактически завершил актерскую карьеру в конце 1980-х, сосредоточившись на преподавательской работе и общественной деятельности. Народный артист СССР утверждал, что ушел из кино, поскольку не видел для себя достойного материала: «Лучше совсем не играть, чем играть плохо». Одним из тяжелых ударов для знаменитости в последние годы жизни стало его увольнение из ВГИКа в 2007 году, где он преподавал более 30 лет.

Напомним, при жизни у звезды фильма «Летят журавли» были проблемы с сосудами, поэтому у него часто кружилась голова. В январе 2017 года Алексей Баталов упал и сломал шейку бедра правой ноги, ему сделали операцию, после чего он остался в больнице. 15 июня 2017 года актер ушел из жизни в возрасте 88 лет.

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