Почти лысая: Ляйсан Утяшева сняла парик и показала, что скрывала под ним
Фото: Lomohov Anatoly/East News
В новогодние праздники Ляйсан Утяшева осталась одна вместе с детьми, так как ее муж Павел Воля решил заработать и улететь на корпоративы в Дубай. Сейчас экс-гимнастка редко выходит на связь с поклонниками, так как, по всей видимости, занята домашними хлопотами, однако на днях она неожиданно поделилась кадрами с Ольгой Бузовой, которые смогли поразить фанатов.
В личном блоге Утяшева спародировала героиню Натальи Крачковской из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Стоя рядом с Бузовой, артистка сдернула с головы рыжий парик и показала, что находится под ним. Ляйсан предстала с короткими светлыми и довольно редкими волосами и, обращаясь к Ольге, сказала: «И тебя вылечат, и меня вылечат!»
Ляйсан Утяшева и Ольга Бузова
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пользователей в социальной сети позабавила пародия от экс-гимнастки, и они сделали комплименты Утяшевой, сказав, что она даже так выглядит весьма симпатично. Отметим, что Ляйсан некоторое время назад на самом деле делала довольно короткую стрижку, и тогда фанаты восхищались изменившейся внешностью звезды, подчеркивая, что она стала выглядеть более утонченной.
Ранее Анна Седокова раскрыла интимные подробности супружеской жизни Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. Певица заявила, что про комика ходят «большие слухи».