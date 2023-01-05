Почти лысая: Ляйсан Утяшева сняла парик и показала, что скрывала под ним

В новогодние праздники Ляйсан Утяшева осталась одна вместе с детьми, так как ее муж Павел Воля решил заработать и улететь на корпоративы в Дубай. Сейчас экс-гимнастка редко выходит на связь с поклонниками, так как, по всей видимости, занята домашними хлопотами, однако на днях она неожиданно поделилась кадрами с Ольгой Бузовой, которые смогли поразить фанатов.

В личном блоге Утяшева спародировала героиню Натальи Крачковской из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Стоя рядом с Бузовой, артистка сдернула с головы рыжий парик и показала, что находится под ним. Ляйсан предстала с короткими светлыми и довольно редкими волосами и, обращаясь к Ольге, сказала: «И тебя вылечат, и меня вылечат!»