«Это не наша семья»: Петр Чернышев признался в любви Анастасии Заворотнюк и заставил ревновать дочь

Фигурист Петр Чернышев стал участником ледового шоу «Влюбленные в фигурное катание» вместе с американской спортсменкой Наоми Ланг. Свой прокат он посвятил покойной супруге, актрисе Анастасии Заворотнюк.

В финале шоу к Петру и Наоми присоединилась дочь фигуриста – шестилетняя Мила. Младшая дочь Заворотнюк дебютировала на ледовой арене.

Общаясь с журналистами после проката, Чернышев напомнил, что впервые встретился с Анастасией в 2007 году на съемках шоу «Танцы на льду».

«Мы вместе. Мы все равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе, — фигурное катание. Это то, что нас сблизило и навеки соединило», - приводит слова Чернышева Kp.ru.

Говоря о дочери Миле, фигурист отметил, что у девочки есть хороший пример – мама Анастасия.

«Так что нам есть на кого равняться, мы об этом всегда помним. В этот день, несмотря ни на что, она все равно с нами, в наших сердцах», - сказал Петр.

Кроме того, Чернышев поблагодарил Наоми Ланг за поддержку и помощь. Фигуристка специально прилетела из США, чтобы отказать номер, посвященный памяти Заворотнюк.

При этом Мила негативно восприняла появление «чужой» женщины рядом с отцом.

«Нет, Наоми – это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я», - заявила девочка Чернышеву.

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года после продолжительной борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой.

Ранее сообщалось, что Петр Чернышев ежедневно посещал Троекуровское кладбище, где похоронена его жена Анастасия Заворотнюк.