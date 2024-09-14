«Почти довели до нервного срыва»: адвокат новой хозяйки квартиры Ларисы Долиной рассказал о травле

Мать-одиночка Полина Лурье, которая купила квартиру Ларисы Долиной, пожаловалась на травлю. Женщина находится на грани нервного срыва из-за публикаций в СМИ и соцсетях.

Об этом рассказал адвокат москвички. Во время беседы с The Voice он отметил, что пока ведется досудебная подготовка. Однако уже на этой стадии его клиентка испытывает проблемы из-за давления СМИ и комментаторов в соцсетях. Полине не нравится, что журналисты преследуют ее и пристают к ее детям. Такое поведение адвокат назвал неадекватным.

«Если бы вы, журналисты, не преследовали Полину Лурье, если бы не приставали к ее детям, то, наверное, мы бы что-то сказали. Но после неадекватного поведения ваших коллег… Полину уже почти довели до нервного срыва», — заявил защитник.

Также представитель Лурье в суде заявил, что его клиентка никак не связана с мошенниками, которые преступным образом заполучили элитную квартиру Долиной.

Ранее сообщалось, что певица не пришла на процесс по делу о ее квартире в Москве. Дело артистки случается в Хамовническом районном суде.