Почти 300 тысяч в месяц: стало известно, сколько стоит обучение детей Пугачевой

В прошлом году певица Алла Пугачева уехала жить со своими детьми Гарри и Лизой в Израиль, которые начали учить иврит и пошли в израильскую школу. После событий, начавшихся в стране 7 октября, они сидят дома. Тем не менее, образование детей стоит немалых денег.

Как выяснили журналисты портала «ДНИ.РУ», дети певицы посещают одну из самых дорогих школ Израиля, которая расположена в районе Рамат-ха-Шарон. От дома Примадонны она находится недалеко, всего в 15 минутах езды.

Обучение в ней стоит прилично — 145 тысяч рублей в месяц. Однако детей у Пугачевой двое, поэтому сумму нужно умножить. Оплату необходимо вносить, независимо от того, ведутся ли в ней занятия.

В России Лиза и Гарри Галкины посещали гимназию в Москве. Год обучения в ней стоил 1 680 000 рублей, но детям Пугачевой предоставили скидки 10% — ее дают, если школу посещают двое и более учеников из одной семьи. Выходит, что за последний учебный год двоих детей Алла и Максим внесли в сентябре 3 192 000 рублей.

Напомним, ранее стало известно, как живет уехавшая за границу Пугачева. Ее близкая подруга призналась, что Примадонна переживает, так как находится далеко от России.