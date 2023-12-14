Почти 100 млн рублей: раскрыта выручка санатория Андрея Малахова в Апатитах

Санаторий Андрея Малахова в Апатитах заработал 94 млн рублей за 2023 год в 2022 году. Однако здравница ушла в минус после уплаты налогов — прибыль бизнеса телеведущего составила минус 4,3 млн рублей.

Телеведущий владеет 51% доли санатория, расположенного в Мурманской области. Он находится в родном городе Малахова Апатитах неподалеку от горнолыжного курорта. На территории здравницы есть ресторан, медицинский центр, крытый бассейн, каток, спа-комплекс, пишет Telegram-канал «Звездач».

В центре также проводят мероприятия, в которых участвуют друзья Малахова из шоу-бизнеса. Так, недавно на открытии катка там побывала Анна Семенович.

Напомним, ранее телеведущий Андрей Малахов вышел в свет с сыном, которого прятал с рождения. Публика увидела звездного наследника в Театре кукол имени С.В. Образцова. Подробности в этом материале.