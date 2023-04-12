«Почти 10 дней»: заплаканная Вера Брежнева вышла на связь и сообщила о затяжной болезни

Вера Брежнева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Италию и там строит новую жизнь. Супруга Меладзе сменила сценический псевдоним и выступает теперь исключительно на украинском языке. Подобными действиями знаменитость всячески демонстрирует свой отказ от России, в которой она обрела славу. Несмотря на это, среди жителей нашей страны у Веры все еще остались поклонники, и недавно она их не на шутку напугала. Дело в том, что Брежнева больше семи дней не выходила на связь в личном блоге. Как выяснилось, на это были веские причины.

В последний раз артистка выкладывала фотографии из США, куда она прилетела, чтобы поздравить дочку с днем рождения. Однако впечатления от радостного дня были испорчены неприятной ситуацией. Оказывается, почти все время, проведенное в другой стране, Брежнева пробыла на больничном. Подобное крайне огорчило звездную маму, вот почему в личном блоге она поделилась смелым снимком, на котором она вся в слезах.

«Прилететь на другой континент, чтобы поздравить дочку с днем рождения и заболеть в этот же день. Проболеть почти 10 дней. Пропустить рабочие зумы, не сделать половину запланированных дел. В общем, молодец», — пожаловалась Вера.

Новость крайне обеспокоила фанатов певицы, вот почему они поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

Ранее мы писали о том, что 41-летняя Брежнева прилетела в США и рассказала о рождении дочери. Возлюбленная Меладзе кратко заявила: «Воды отошли». Полное высказывание Веры читайте в этой статье.