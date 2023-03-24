«Дышит самостоятельно и начал говорить»: состояние Николая Сванидзе резко изменилось

Состояние 67-летнего телеведущего Николая Сванидзе, который был госпитализирован в феврале, в последние дни значительно улучшилось. Его сняли с аппарата для дыхания.

Об этом сайту mk.ru рассказала член СПЧ Ева Меркачева.

«Известно, что ему больше не требуется аппарат для дыхания. Он дышит самостоятельно и даже начал говорить», - сообщила собеседница.

По ее словам, Сванидзе пока не общается по телефону – ему все еще трудно. Меркачева считает, что совсем скоро это будет возможно.

Рядом со Сванидзе находится его супруга Марина. Она утверждает, что лечение завершено, сейчас Сванидзе проходит восстановление.

Ранее журналист Владимир Соловьев рассказал о переводе Сванидзе на лечение в израильскую клинику. Это произошло спустя две недели после госпитализации.