Почернел от горя: сильно сдавший из-за убийства сына Стас Намин вышел в свет

В прошлом году рок-музыкант Стас Намин пережил семейную трагедию: родной сын артиста и бывшая теща погибли от рук его пасынка Романа Микояна. Певец попытался пережить трагедию при помощи творчества: он выпустил новый альбом, побывал в Израиле, США, а также запланировал гастроли в Азии и Южной Америке. 16 марта лидер группы «Цветы» появился на музыкальной премии «Виктория», которая прошла в Подмосковье.

На мероприятие собрались звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ольга Бузова, Хабиб и другие. К ним присоединился и Стас Намин.

Поклонники заметили, что 72-летний артист сильно изменился. Он появился на мероприятии в черной одежде, не улыбался и не шутил. По словам комментаторов, от бодрого рок-музыканта осталось одно имя, пишет Экспресс газета.

В этом году группа Намина не стала обладателем почетной премии.

Напомним, приемный сын музыканта Стаса Намина напал на его родственников в ночь на 19 октября. Он зарезал сначала бабушку, а потом брата Артема — родного сына артиста. По данным журналистов, мужчина находился под воздействием наркотических веществ. На место происшествия первой приехала мать Микояна, которая и вызвала полицию. Отметим, что сам мужчина признался в содеянном.

Роман Микоян – сын третьей жены Стаса Намина, Галины, от ее первого брака. Стас Намин воспитывал Романа с раннего детства, усыновил его.