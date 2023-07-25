Почему женщинам не затащить Никаса Сафронова в ЗАГС: друг художника впервые раскрыл причину

У женщин не получится затащить художника Никаса Сафронова в ЗАГС, потому что он чрезмерно влюбчив. Такую причину назвал его близкий друг, актер Федор Добронравов.

«Никас - человек влюбчивый, он - великий художник и может поступать так, как считает нужным», - сказал он сайту PROZVEZD и отметил, что это «исключение из правил», так как большинство людей в России живут традиционно, в семьях.

Сафронову же, считает приятель, нужно вдохновение: он черпает его в разных женщинах. Для Добронравова образ жизни художника неприемлем.

Он счастлив в браке больше 40 лет. В семье царит тот уровень комфорта, о котором актер и мечтал.

Ранее 67-летний Сафронов говорил, что не готов к браку из-за боязни развода: в таком случае не избежать раздела имущества. Художник же планирует завещать свою квартиру на Тверской улице городу.