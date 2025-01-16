«Почему я тут перед вами стою?»: Алексей Блиновский объяснил, как жена попала под уголовное преследование

Муж предпринимательницы Елены Блиновской Алексей заявил, что оказался с женой перед судом, так как они не успевали следить за ростом компании. По его словам, иногда рост был в геометрической прогрессии.

На заявление Блиновского обратил внимание Telegram-канал SHOT.

«Почему я тут перед вами стою? Почему Лена тут оказалась? Мы не могли спрогнозировать рост бизнеса… Мы не успевали следить, как растёт компания», - поделился Алексей.

Он отметил, что с ростом бизнеса увеличивалась команда. Людей набирали «хаотично». Также Алексей рассказал, что Елена не была вовлечена в управление компанией, а сосредоточилась на продукте.

«Она делегировала набор персонала, технические вопросы и финансы», - сообщил муж Блиновской.

Также супруг признался: для Елены семья была на первом месте, она занималась детьми и не проводила рабочие собрания.

«Максимум она могла получить смс от помощницы, что у нас всё ок», - заметил супруг Блиновской.

Алексей рассказал, что сначала скептически отнесся к марафонам супруги. Потом сам прошел их и понял, что это «дает толчок для дальнейшего роста».

Встреча с супругом на суде не вызвала у Елены эмоций. Лицо предпринимательницы не менялось.

Ранее сообщалось, что на суде впервые появилась мать Блиновской. Женщина сильно постарела и вытирала слезы платком.