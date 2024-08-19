Андрей Малахов не пришел в суд по иску челябинского экс-губернатора

Известный телеведущий Андрей Малахов не пришел в Савеловский суд Москвы на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает Ura.ru.

«Малахов в суд не явился, но мы настаиваем на его личном участии, к нему много вопросов. Вопросы мирового соглашения мы считаем преждевременными», — рассказал изданию адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Юревича.

Защитник отметил, что в настоящий момент они планируют уточнять число истцов. По мнению юристов, в передаче шоумена была затронута честь и достоинство не только Юревича, но и членов его семьи.

Напомним, Михаил Юревич подал в суд на шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1» в мае текущего года. Уточняется, что в шоу прозвучали заявления, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию экс-губернатора Челябинской области. Истец требует взыскать Малахова, сетевого издания «Смотрим», ВГТРК и участника шоу челябинского журналиста Андрея Корецкого 100 млн рублей.

В случае выигрыша деньги обещают направить на благотворительность.

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