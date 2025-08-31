«Почему я должна закапывать человека?»: Яна Рудковская объяснила, зачем вступилась за Хайдарова

Рудковская рассказала, что вступилась за Хайдарова благодаря удачной операции. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Яна Рудковская одна из тех звезд, кто не поддержал критику в адрес пластического хирурга Тимура Хайдарова в 2023 году. Напомним, тогда Слава и Любовь Успенская обвинили его в непрофессионализме и рассказали о пострадавших от рук хирурга девушках.

По словам продюсера, она не стала поддерживать звезд из-за того, что у нее никаких проблем с Хайдаровым не было.

«Я скажу так, что, во-первых, Тимур мне сделал прекрасную операцию. Я не скрываю, была, у меня уменьшилась грудь, как я и хотела. В отличие от некоторых других девушек, я за эту операцию заплатила и дала отзыв какой-то. У Любы Успенской, у Славы, у них своя история. У каждой своя», — объяснила она.

Рудковская заявила, что с ней в какой-то момент связалась Любовь Успенская, которая спросила, почему продюсер поддержала Хайдарова.

«Я сказала: „Люба, подожди, давай разберем. Вот конкретно этот кейс. Твой и мой. У тебя случилась проблема с Тимуром. Насколько я понимаю, он тебе все выплатил, все вопросы с тобой порешал. Что-то не сложилось у тебя. Это один вопрос. Но у меня все сложилось с ним. Почему я должна закапывать человека?“» — вспомнила беседу она.

