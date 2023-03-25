«Почему я должна терпеть уродов?»: Любовь Успенская против свадьбы дочери

Любовь Успенская выходила замуж четыре раза, но своей дочери не советует выходить замуж вообще. Дело в том, что муж — враг для творчества.

Певица призналась, что мужчины в ее жизни всегда тянули ее вниз, мешали карьере. В молодости Успенская была влюбчивой и поддавалась чувствам. Сейчас артистки настроена решительно — никаких серьёзных отношений.

«Сейчас я влюблена в творчество, в искусство, в работу, в свою дочь, друзей», — отметила знаменитость.

Кроме того, Успенская советует дочери не выходить замуж, а ребенка рожать с помощью донора. Потом можно влюбляться, поскольку мужчина не сможет манипулировать.

«Мужчины же - они еще сутенеры и альфонсы. Потом используют общих детей для своей выгоды. Шантаж и прочее, прочее. У меня не было еще ни одной подруги, которая бы не прошла через этот страшный ад», — призналась Успенская.

Ранее мы [писали](https://www.passion.ru/news/nash-shoubiz/u-menya-ochen-dorogaya-zhizn-69-letnyaya-lyubov-uspenskaya-zagovorila-pro-amerikanskuyu-pensiyu-22-03-2023.htm, что 69-летняя Любовь Успенская заговорила про американскую пенсию.