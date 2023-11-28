«Недоглядели»: как на самом деле появился украинский флаг на московском концерте Клары Новиковой

Украинский флаг появился на концерте юмористки Клары Новиковой в Москве по невнимательности. Об этом сообщили люди, знакомые с ситуацией.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Собеседник издания рассказал: «Просто недоглядели. Вот и есть главная причина произошедшего».

По словам источника, обычно Новикова выходила к публике один на один – юмористка не сильна в компьютерных технологиях. На московском концерте было решено повесить экран – на нем показывали фотографии юмористки и снимки того, о чем она рассказывала.

Источник поделился, что на одном из фото показывались киевские улицы, а на доме висел флаг. Артистка стояла спиной к экрану и не видела произошедшего. Никакого злого умысла в этом не было, уверен собеседник.

«Говорить о том, что ее подставили те, кто подбирал фотографии, нельзя», - сказал он.

Новикова расстроена после инцидента и «очень подавлена». Юмористка не ожидала, что концерт обернется скандалом. Тем более, что зрители были в восторге от выступления.

Ранее Новикова объясняла, почему осталась жить в России и не переехала в США вслед за братом.