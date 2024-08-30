«Почему вы спрашиваете?»: Люся Чеботина открестилась от вопросов про своего возлюбленного

Певица Люся Чеботина не стала отвечать на вопрос журналистов, касающийся отношений со спортсменами. Напомним, в июле стало известно, что артистка встречается с футболистом Матиасом Норманном.

На конкурсе «Новая волна» в Сочи у Чеботиной спросили: «Отношения с футболистом, со спортсменом классные или от них надо бежать?»

На это певица сказала: «В смысле, почему вы спрашиваете этот вопрос?»

Журналистка пояснила: «Говорят, что с ними тяжело».

Тогда Чеботина сказала: «Я вам не могу на этот вопрос, к сожалению, ответить». Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее сообщалось, что певица отстригла длинные волосы во время выступления в Сочи. Чеботина исполняла хит «Пошлю его на», и в какой-то момент танцор принес ей ножницы. Интернет-пользователи заявили, что Люся стригла наращенные волосы или парик.