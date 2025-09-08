«Тень от репутации Меладзе упала на нее»: сможет ли Альбина Джанабаева вернуться на сцену

Валерий Меладзе уже несколько лет не живет и не выступает в России. Артист лишился мероприятий, рекламных контрактов и заработков после провокационного высказывания на корпоративе в Дубае. Теперь Валерий гастролирует по Европе, и, как сообщают СМИ, часть гонорара может пойти на поддержку ВСУ. Как выяснилось, скандальная репутация певца сказалась на жене Альбине Джанабаевой, которая давно не была замечена на сцене. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Павел Рудченко.

«Тень от репутации Валерия Меладзе упала на Альбину. То творчество, которое она делала, тот контент не был хитовым. Вдобавок ко всему наложился скандал с супругом. Это, конечно, повлекло для нее душевные терзания», — высказался продюсер.

Рудченко считает, что на сегодняшний день выступления с «ВИА Грой» — самое яркое достижение в ее карьере. По мнению продюсера, песни Альбины во времена сольной карьеры не были востребованы. При этом Павел убежден, что Джанабаева сможет вернуться на сцену. На данный момент она взяла творческую паузу, чтобы переждать скандал с мужем.

«В «ВИА Гре» она занимала более выгодную позицию, чем после того, как стала сольной артисткой. Думаю, Альбина успокоилась и старается не привлекать к себе внимание. Может, ждет, когда все утихнет и вернется к творческой деятельности. Я бы не ставил на ней крест. Как любой творческий человек, она еще захочет показать себя», — резюмировал продюсер.