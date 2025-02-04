«Почему-то женщину обвиняют в поверхностности»: оскандалившаяся Анна Седокова выступила с заявлением

Анна Седокова снова начала появляться на ТВ-экранах после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Еще до трагедии певица приняла участие в шоу «Три аккорда», где выступила с заявлением после критики в свой адрес.

26 января состоялась премьера девятого сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале, в котором появилась Анна Седокова. Съемки проходили еще до скандального развода певицы и смерти ее экс-супруга. На проекте к артистке приковано внимание, поскольку это ее первое появление на ТВ после трагедии.

В первом выпуске шоу Анна Седокова выступила на сцене с хитом группы «Белый орел» «Потому что нельзя быть красивой такой». Объясняя выбор песни, экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что хотела доказать, что красивых женщин незаслуженно обвиняют в поверхностности.

«Почему-то женщину, когда она хорошо выглядит, всегда обвиняют в том, что она достаточно поверхностная. Мне хотелось развенчать этот миф», — заявила Анна Седокова.

На фоне случившегося с бывшим мужем певицы общественность вспоминает и другие ее неудавшиеся браки. Действительно, личная жизнь Анны Седоковой не сложилась, и не только Яниса Тимму ждала трагическая судьба. Первым мужем артистки стал Валентин Белькевич, с которым она развелась в 2006 году из-за измен футболиста, а через восемь лет его не стало. Во второй раз экс-солистка «ВИА-Гры» вышла замуж за Максима Чернявского в 2011 году, но и этот брак распался из-за измен бизнесмена. Третьим супругом знаменитости стал баскетболист Янис Тимма, их брак продлился с 2020 по 2024 год.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля певицы, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели бывшего мужа.

Ранее мы писали о том, что друг Яниса Тиммы Марк Пугачев рассказал об изменах Анны Седоковой на шоу «Выжить в Дубае».