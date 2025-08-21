«Почему-то была выбрана клиника в Дубае»: предполагаемый любовник Дибровой заявил об участии в лечении жены

Роман Товстик сообщил, что был готов оплатить операцию жены Елены в Дубае. Бизнесмен ответил на обвинения Светланы Сильваши в Telegram-канале.

По данным СМИ, Елена Товстик нуждается в операции из-за разрыва импланта в груди. Жена Тимура Хайдарова сообщила, что Роман, зная о проблеме Елены, не дал денег на лечение. Однако клиника готова провести операцию бесплатно.

В личном блоге Роман опроверг подобное заявление и отметил, что давно предлагал жене помощь. Более того, он утверждает, что на прошлой неделе оплачивал визит Елены к врачу и был согласен на операцию в Дубае за его счет.

«Почему-то была выбрана клиника в Дубае, хотя врачи в Москве справятся не хуже, а лучше. Сейчас адвокат Елены сообщает, что операция может быть сделана бесплатно в Москве. И это подается как ее услуга и помощь. Для чего? Скорее всего, пиар-ход», — высказался Роман.

Предполагаемый любовник Полины Дибровой отметил, что, несмотря на бесплатную операцию, Елена до сих пор просит у него деньги. При этом он не получил медицинское заключение, подтверждающее необходимость лечения.

«Несмотря на их же заявления о бесплатной операции, Елена по-прежнему в разговоре просит деньги. Как мы должны понимать происходящее? Мы последовательны в этом вопросе и готовы оказать помощь. При этом мы до сих пор не получили ни одного медицинского заключения, где указано, что у Елены есть угроза ее здоровью в связи с порванным имплантом», — резюмировал Роман.

