«Почему тебя так долго нет?»: Иван Ургант обратился к матери спустя 10 лет после ее смерти

Телеведущий Иван Ургант трогательно почтил память матери, ушедшей из жизни 10 лет назад. В личном блоге шоумен опубликовал стихотворение, в котором обратился к покойной, задавшись вопросом, «почему ее так долго нет».

7 февраля актрисе Валерии Киселевой исполнилось бы 74 года. Мать Ивана Урганта ушла из жизни всего за шесть дней до 64-летия, 1 февраля 2015 года, от гриппа. О смерти артистки телеведущий сообщил в финале выпуска своего шоу «Вечерний Ургант».

«Мама была очень скромным человеком. Она никогда не давала обо мне интервью и лишний раз старалась нигде не говорить, что она моя мама. Она просто очень гордилась мной и любила меня так же, как я любил и люблю ее», — высказался тогда Иван Ургант.

По случаю дня рождения матери актер поделился в личном блоге ее черно-белым фото 1997 года и опубликовал стихи собственного сочинения, в которых трогательно обратился к близкому человеку: «Почему же так громко тебя зову? / Почему же так долго тебя нет?». Примечательно, что Иван Ургант также написал ответ от лица матери: «За порогом обиды свои сложи. / Ты, сыночек мой, думай, что я есть. / Ты, сыночек мой, помни, что ты жив».

Иван Ургант родился в 1978 году в семье актеров Андрея Урганта и Валерии Киселевой. Артисты не состояли в официальном браке и спустя полтора года после появления на свет сына расстались. Как впоследствии объяснял Андрей Ургант, он «ни на кого не променял» мать своего ребенка — он лишь «понял, что совершенно не готов к роли папы и мужа». Валерия Киселева смогла простить и отпустить избранника, а затем вышла замуж за актера Дмитрия Ладыгина и родила от него двух дочерей.

Напомним, артист пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Позднее выяснилось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею вернуть телеведущего на российские экраны. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.

Ранее мы писали о том, что Иван Ургант снялся с отцом в его день рождения.