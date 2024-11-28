«Быть хочу похож на отца»: Иван Ургант снялся с папой в его день рождения

Телеведущий Иван Ургант обратился к отцу в личном блоге. Артист посвятил Андрею Урганту стихотворение и опубликовал новое фото с ним.

28 ноября актеру исполнилось 68 лет. Он всегда был близок с сыном Иваном, поэтому звезда «Елок» не упустил возможность публично признаться папе в любви. В социальной сети телеведущий разместил снимок с Андреем Львовичем, на котором сам он был с густой черной бородой.

«Не теряя, в целом, лица, быть хочу похож на отца. Чтобы хлеб макая в винцо, глупостям смеяться в лицо», - написал артист в Сети.