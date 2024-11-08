«Почему такая взрослая»: в Сети обсуждают 11-летнюю дочь Ольги Шелест

Телеведущая Ольга Шелест опубликовала видео с дочерью Музой. 1 ноября девочке исполнилось 11 лет. Интернет-пользователи отмечали в комментариях, как сильно повзрослела девочка.

Шелест опубликовала видео дочери в личном блоге. Девочка в кофте и джинсах несла коробку печенья в день рождения.

Редкие кадры с дочерью удивили поклонников.

«Почему такая взрослая и красивая», «Мамина копия», «Оля, не узнать!», «Как выросла», «Уже девушка, но такая же милая», «Музу не узнать», - писали в Сети.

Ранее сообщалось, что Шелест сменила имидж. Она поделилась подборкой фотографий, сделанных в сентябре. Ольга отрастила волосы, сделала челку.