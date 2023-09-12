«Почему парень теперь изгой?»: приемный отец рассказал, что Даня Милохин красил ногти не по своей воле
Приемный отец Дани Милохина заявил, что блогер красил ногти согласно контракту.
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Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев пожаловался, что тиктокера затравили в России. Он заявил, что кумир поколения красил ногти и волосы в соответствии с условиями контрактов.
Подробности узнал сайт kp.ru.
Тюленев признался, что его «ужасают» комментарии, что Милохин «ногти красил, волосы».
«Он же хотел быть популярным, а это законы шоу-бизнеса. У него же были продюсеры, кто в контрактах все это прописывал. Почему парень теперь изгой?!» - сказал отец Милохина.
Он призвал дать блогеру новую работу – «все будет иначе», уверен мужчина.
С семьей тиктокер не встречался, причем «очень давно». Бывает, что Милохин присылает фотографии и не более.
Комментируя слухи, что Милохина призовут в армию, Тюленев сказал: «Какой из него боец?!»
Приемный сын имеет плохое зрение: минус 6,5 на одном глазу и минус 7 на втором. Он не делал операцию, носит линзы.
В военкомате Краснодарского края также не подтвердили информацию о готовящемся призыве Милохина.
Ранее появилось сообщение, что блогера заберут в армию этой осенью.