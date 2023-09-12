«Почему парень теперь изгой?»: приемный отец рассказал, что Даня Милохин красил ногти не по своей воле

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев пожаловался, что тиктокера затравили в России. Он заявил, что кумир поколения красил ногти и волосы в соответствии с условиями контрактов.

Подробности узнал сайт kp.ru.

Тюленев признался, что его «ужасают» комментарии, что Милохин «ногти красил, волосы».

«Он же хотел быть популярным, а это законы шоу-бизнеса. У него же были продюсеры, кто в контрактах все это прописывал. Почему парень теперь изгой?!» - сказал отец Милохина.

Он призвал дать блогеру новую работу – «все будет иначе», уверен мужчина.

С семьей тиктокер не встречался, причем «очень давно». Бывает, что Милохин присылает фотографии и не более.

Комментируя слухи, что Милохина призовут в армию, Тюленев сказал: «Какой из него боец?!»

Приемный сын имеет плохое зрение: минус 6,5 на одном глазу и минус 7 на втором. Он не делал операцию, носит линзы.

В военкомате Краснодарского края также не подтвердили информацию о готовящемся призыве Милохина.

Ранее появилось сообщение, что блогера заберут в армию этой осенью.