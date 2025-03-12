«Почему они выбирают обидные выражения?»: Пелагея расплакалась из-за хейта подписчиков

Певица Пелагея заявила, что плакала из-за травли после съемок шоу «Голос». Артистка рассказала о реакции на хейт в эфире шоу «Как это было с Яной Чуриковой».

По словам Пелагеи, ей тяжело давались съемки «Голоса». Во время первого сезона певица решила почитать, что о ней пишут зрители, и столкнулась с их жестокостью. Ее критиковали как за внешние данные, так и за отсутствие популярности. Артистка призналась: от увиденного она проплакала всю ночь.

«Открыла и просто всю ночь проревела. Мне было так грустно! Я думала: «Почему они выбирают выражения, которые действительно очень обидные?». За что хейтили? Ой, да за все! Щеки не такие, ободочек… Писали: «Кто это такая? Что она здесь делает? У нас так много прекрасных певиц, а это кто? Почему она так громко ржет и открывает рот, когда смеется? Почему она руками машет?». Я понимаю, что это может раздражать», — высказалась артистка.

По словам знаменитости, какое-то время она прислушивалась к мнению хейтеров и старалась соответствовать их требованиям. Однако вскоре Пелагея поняла, что забывает о съемках и истинных эмоциях. Певица предпочла проживать «жизнь в кадре».

«Зато это жизнь в кадре! Рыдала по-настоящему. Мы там все переживали катарсические эмоции», — резюмировала она.

Ранее Пелагея с дочерью прилетела на отдых в Сочи после запрета экс-мужа покидать РФ. Подробности читайте в этой новости.