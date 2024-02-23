Почему Олег Янковский хотел отказаться от звания народного артиста: вот в чем причина

23 февраля известному российскому актеру и кинорежиссеру Олегу Янковскому могло бы исполниться 80 лет. Несмотря на огромную славу и успех, звезда фильма «Тот самый Мюнхгаузен» однажды думал отказаться от звания народного артиста СССР.

О намерениях Янковского рассказал драматург, артист и режиссер Александр Адабашьян. По его словам, это желание у актера возникло спустя несколько дней после развала Советского Союза.

«Он рассказывал, что думал даже: может, отказаться — народный страны, которой нет. А когда узнал, что первым народным был Станиславский, передумал. Решил: „В этом что-то есть“», — цитирует Адабашьяна aif.ru.

Александр Адабашьян был коллегой Янковского по нескольким фильмам. Вместе они снялись в нескольких картинах. Кроме того, Янковский сыграл в картине Адабашьяна «Мадо, до востребования».

Олег Янковский умер в 2009 году в результате внутреннего кровотечения. Актеру было 65 лет.

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