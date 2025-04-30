«Почему нет?»: певица Лада Дэнс ответила на предложение Киркорова родить ему ребенка

Певица Лада Дэнс отреагировала на предложение коллеги Филиппа Киркорова родить ему ребенка. Оказалось, что артистка не против. Она призналась, что легко отдала бы ему свою яйцеклетку.

У Лады и Филиппа всегда были теплые отношения. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» даже никогда не скрывал свою увлеченность вокалисткой. Причем чувства никуда не пропали с годами. В шоу «Маска» Киркоров открыто флиртовал с Дэнс и даже размышлял о женитьбе. Кроме того, когда певица раскрыла свою личность в проекте, судья сделал ей еще одно предложение – стать матерью его третьего ребенка. На него артистка ответила уже после эфира.

«Если бы у меня была яйцеклетка, которую можно было отдать… Я бы Филиппу свою яйцеклетку дала. Почему нет?» - заявила Дэнс в шоу «Сплетни-шейкер» на «МУЗ-ТВ».

К слову, в российском шоу-бизнесе есть еще одна артистка, с которой Филиппу приписывали роман. Более того, многие поклонники до сих пор убеждены, что именно от Киркорова Анастасия Стоцкая родила двоих детей. Они ссылаются на то, что дочь и сын певицы сильно похожи на ее коллегу. Однако сама она опровергает эту информацию.

Ранее Филипп Киркоров «загорелся» во время концерта в Петербурге.