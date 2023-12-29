«Почему нет?»: Ида Галич рассказала о попытке романа с 46-летним Буруновым

Блогер Ида Галич рассказала, что ходила на свидание с актером Сергеем Буруновым. Несмотря на то, что у них существенная разница в возрасте, телеведущая не видит ничего плохого в подобном романе, так как главное, какой человек, а не сколько ему лет.

В шоу «Есть вопросики» Ида призналась, что со звездой «Полицейского с Рублевки» она сначала долго общалась и переписывалась. А уже после этого они решили вместе сходить в ресторан. Правда, до настоящего романа все так и не дошло. По какой причине, Галич не раскрыла. Но призналась, что с Сергеем ей было интересно.

Как оказалось, телеведущей совершенно не важно, сколько мужчине лет. По ее словам, иногда встречаются и 45-летние кавалеры без особого интеллекта. А вот если он осознанный и умный, то почему бы и не попробовать что-то построить вместе.

«Что касается таких, как Сережа, наполненных, которым есть что рассказать, чем поделиться, то почему нет?» - поделилась Ида.

Напомним, что недавно Галич впервые призналась, что состоит в отношениях. Личность избранника она раскрывать не стала, однако отметила, что он бизнесмен ее возраста, и она с ним очень счастлива.

Ранее Ида Галич рассказала, почему не приняла приглашение на вечеринку от бывшей подруги Насти Ивлеевой.