Ида Галич рассказала, почему не приняла приглашение от бывшей подруги Ивлеевой

Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала, что Анастасия Ивлеева неожиданно пригласила ее на «голую» вечеринку, посещение которой обернулось для многих звезд отменой концертов и удалением из новогодних программ.

Как пояснила звезда шоу «Аватар» на НТВ, раньше она считала Ивлееву своей подругой, однако та относилась к ней потребительски.

«За весь год я ни разу не отвечала ей. Но я была дергана в каждой ее социальной сети. То какие-то пародии, то подколы и уколы», - призналась Галич в Youtube-шоу «Есть вопросики».

Ида пояснила, что Ивлееву устраивала их дружба ровно до тех пор, пока она была лидером.

«Как только я похорошела, занялась собой, и у меня появилось новое направление в виде стиля, интеграция моды в мою жизнь, начались постоянные задирки», - считает блогер. Она призналась, что была удивлена приглашению на вечеринку, но сразу же отказалась из-за работы. При этом Галич отметила, что в любом случае не пошла бы, так как чувствовала бы себя неуверенно.

«Приглашение меня на такое мероприятие – это не про возвращение дружбы. Это про хайп», - сказала Ида.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева записала 20-минутное видео, посвященное скандальной «голой» вечеринке. Со слезами на глазах 32-летняя звезда заявила, что готова к «любым исходам», так как потеряла связь с реальностью из-за известности и денег.