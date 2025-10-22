«Почему мы должны поощрять учебу и хорошие оценки?»: актриса Александра Ребенок рассказала о воспитании детей

Актриса Александра Ребенок посетила премьеру сказки «Горыныч» с 8-летним сыном и 5-летней дочкой. Она поделилась методами воспитания детей и заявила, что лишает гаджетов за плохое поведение.

Подробности узнал Kp.ru.

Ребенок призналась, что пришла к понимаю: воспитать можно не только пряником. Иногда родители должны проявлять строгость, уверена актриса. По ее мнению, это особенно эффективно на мальчиках.

«Но все же нужно обязательно хвалить, потому что детям очень нужен успех. Тогда они развиваются и очень уверенны в себе», — добавила Александра.

Раньше Ребенок покупала игрушки в качестве поощрения, но дети стали этим пользоваться. Поэтому она решила, что поощряться должно не все и не всегда материальным образом.

«Например, учеба, нормальные хорошие оценки — это просто нормально. Почему мы должны это поощрять?» - рассуждает актриса.

Ребенок наказывает детей, лишая гаджетов, предпочитает устанавливать родительский контроль на устройствах и говорит, что это «очень рабочая штука».

«Пока лично для меня самое главное зло — это гаджеты и ограничения в них. Это супердейственный метод, но без фанатизма», - поделилась Александра.

