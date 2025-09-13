«Боже упаси»: Киркоров объяснил, почему не помогает детям с домашним заданием

В этом году дети певца Филиппа Киркорова отправились учиться в российскую школу. Артист признался, что не может помочь наследникам с выполнением домашних заданий.

Экс-супруг Примадонны сам когда-то окончил школу с золотой медалью. Однако он все равно не может помочь детям с уроками: современная программа кажется знаменитости слишком сложной.

«Сейчас открываешь математику четвертого-пятого класса и понимаешь, что, Боже упаси, я там ничего не понимаю», — приводит слова звезды Пятый канал.

Артист признался, что ему помогла получить золотую медаль обычная зубрежка — он просто выучил все билеты перед экзаменами. Современная программа вызывает у исполнителя ступор: он не понимает, как знания укладываются в голове современных детей.

Напомним, после года, проведенного в Дубае, дети артиста пошли в российскую школу. Источники из окружения Киркорова утверждают, что он перевез Аллу-Викторию и Мартина поближе к себе из-за проблем со здоровьем.