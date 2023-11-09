Почему мужчины боятся Ольгу Бузову: Филипп Киркоров рассказал правду о певице

Певец Филипп Киркоров вместе с поющей телеведущей Ольгой Бузовой принимал участие в съемках нового шоу «Сокровища императора» в Китае. Артист поделился своими впечатлениями о коллеге и рассказал, почему у ее не складывается личная жизнь.

Бузова почти месяц провела на одной площадке со своим бывшим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава. В начале 2021 года знаменитости расстались со скандалом и долгое время избегали встреч друг с другом. Поклонники пары рассчитывали, что участие в совместном проекте может объединить молодых людей, но Киркоров поспешил развеять их надежды.

По словам певца, 37-летняя Ольга отпугивает мужчин своей успешностью, поэтому все еще одинока.

«Мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: я не достоин такой. Не бойтесь, вы достойны», - сказал Киркоров в новом подкасте You wanna scandal now? для платформы VK.

Певец также признался, что Ольга рассказала ему об отсутствии интимных отношений на протяжении двух лет.

«Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви!» - заключил артист.

Ранее мы писали, что вернувшийся недавно из Китая Филипп Киркоров вновь отправился в путешествие. Он выступил на концерте в Дубае, в ходе которого удивил своих поклонников жарким танцем, которого от него никто не ожидал. В ходе исполнения хита под названием «Цвет настроения синий» Киркоров внезапно устроил стриптиз.