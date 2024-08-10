«Почему люди решили, что могут высказывать свое „фи“?»: Настасья Самбурская ответила критикам

Актриса и певица Настасья Самбурская продолжает активно сниматься в кино. Недавно звезда «Универа» отказалась от съемок в продолжении сериала, заявив, что не готова работать круглые сутки за маленький гонорар, из-за чего столкнулась с хейтом. Артистку обвинили в том, что она не умеет воспринимать критику. В своем Telegram-канале знаменитость решила ответить всем недоброжелателям.

Настасья Самбурская призвала хейтеров вспомнить, от кого они сами «достойно принимают критику», намекнув, что это, скорее всего, люди, которые чего-то добились в жизни. Знаменитость также ответила тем, кто обесценивает ее труд как актрисы.

«Почему вообще люди решили, что могут высказывать свое „фи“? Чтобы обесценить меня и мой успех, часто выкидывают фразу „снялась в дешевом сериальчике и ничего не добилась“. Каждый год в России выпускается более 1,5 тыс. артистов, единицы становятся знаменитыми. Для вас это дешевый сериальчик, а для меня это 5 лет жизни в павильоне, по 12 часов в день», — высказалась Настасья Самбурская.

Артистка отметила, что воспринимает критику от людей, которые ее «вдохновляют» и служат для нее примером.

«Я с радостью принимаю критику от людей, которые меня вдохновляют, которые живут жизнью, которой мне самой бы хотелось жить, с состоявшимися в своей сфере деятельности», — заявила актриса.

Ранее сообщалось о том, что Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности.