Ляйсан Утяшева расплакалась на концерте в Уфе

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, танцовщица и телеведущая Ляйсан Утяшева заплакала во время концерта в Уфе. Спортсменка неожиданно призналась зрителям, что почувствовала в зале присутствие своей умершей матери. Об этом сообщает Ufa1.ru.

Выступление знаменитости состоялось во Дворце молодежи. Ляйсан приехала туда со своей командой и любимым проектом. После шоу звезда рассказала, что впервые почувствовала родную душу в зале.

«Я была счастлива выступать для вас, и у меня есть полное ощущение, что с нами была моя мама Зульфия Утяшева», – поделилась она.

Танцовщица поблагодарила зрителей и на эмоциях пустила слезу. В Уфе артистка рассказала о своем детстве. Она призналась, что по пути вспоминала о том, как проводила время у бабушки и пила кумыс.

Утяшева пообещала горожанам, что еще раз приедет к ним и встретится с поклонниками.

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