«Почему именно со мной?»: Маргарита Симоньян расплакалась, говоря о находящемся в коме муже

Маргарита Симоньян сейчас переживает непростой период — уже несколько месяцев ее муж Тигран Кеосаян находится в коме. 45-летняя журналистка старается не падать духом и никогда не показывала слабости, но накануне она дала волю чувствам.

Главред RT расплакалась прямо в студии Бориса Корчевникова. Симоньян вспомнила о совместной жизни с Кеосаяном и назвала себя самой счастливой женщиной на земле. Маргарита призналась, что не слышала от мужа в свой адрес ничего кроме «красавица моя». Когда журналистка лежала на сохранении с детьми, Тигран был рядом с ней в роддоме – супруг всегда поддерживал избранницу.

«Когда ему было 43 года, ему давали врачи 3 года жизни. Сейчас ему 59. Люди всегда задают себе вопрос: „Почему именно со мной?“ А с кем? Теперь вот так: прими и живи», - заявила Маргарита в эфире шоу «Судьба человека» со слезами на глазах.

Тигран Кеосаян давно страдает от проблем с сердцем. Телеведущий перенес два инфаркта – в 2008 и 2010 году. Симоньян неоднократно жаловалась, что супруг постоянно курит. Она просила мужа бросить вредную привычку, но полностью избавиться от сигарет Тигран не смог.

Напомним, Маргарита Симоньян ежедневно читает молитву, приходя в больницу к мужу.