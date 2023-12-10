Почему Филипп Киркоров отказался принимать участие в шоу «Ледниковый период»

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров мог стать участником шоу «Ледниковый период». Однако этого не произошло. Хореограф Илья Авербух рассказал в беседе с Kp.ru о причине отказа звезды выходить на лед.

Фигурист поведал журналистам, что когда-то вел переговоры об участии Киркорова в популярном шоу. Кроме того, состоялись несколько тренировок со звездой, однако никакого сотрудничества не получилось. Исполнитель отказался от съемок в проекте из-за слишком высокого роста для данного вида спорта.

Также Авербух рассказал, кого бы еще хотел видеть из звезд на коньках. Так, по словам фигуриста, он хотел, чтобы в «Ледниковом периоде» приняли участие певицы Полина Гагарина и актриса Юлия Пересильд. При этом выход Гагариной на лед хореограф назвал настоящим событием.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, почему возможен его уход с отечественной эстрады. По словам певца, он очень сильно устал от выступлений, но тем не менее не собирается завершать карьеру.