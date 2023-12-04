«Почему бы нет»: Милохин допустил возвращение в Россию

Популярный тиктокер Даня Милохин сообщил о готовности вернуться в Россию. Слова звезды приводит Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».

Как признался блогер, он по-прежнему желает вернуться на родину, однако не может этого сделать из-за нежелания служить в армии. Тем не менее невозможность вернуться в Москву не мешает знаменитости рассуждать о том, чем бы он хотел заняться по возвращению на родную землю.

Так, тиктокер выразил желание пойти учиться в один из российских вузов.

«Почему бы нет, кстати. В университете хотя бы можно тиктоки снимать и там свободный график», - заявил Милохин.

При этом в настоящий момент блогер проживает на территории ОАЭ. Уточняется, что из-за потери рекламных контактов Милохин вынужден существовать за счет донатов, которые в ходе прямых эфиров ему присылают поклонники.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает уехавший из РФ Даня Милохин.