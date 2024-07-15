«Почему бы не экранизировать нашу историю?»: в России снимут сериал о группе Centr

Рэпер Птаха рассказал о разработке сериала о группе Centr, в составе которой он выступал. Съемками проекта займется режиссер Валерий Переверзев. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам артиста, ему и другим участникам коллектива поступило предложение перенести их историю пути к славе на экран. Птаха посчитал это хорошей идеей, так как им есть, чем поделиться со зрителем, поэтому согласился.

«Почему бы не экранизировать нашу историю? Мы много сделали для хип-хопа в нашей стране. Есть что рассказать, людям есть что посмотреть», - отметил рэпер.

Пока подробностей о проекте немного, по Птаха признался, что Переверзев выбрал интересный формат, который должен понравиться зрителям. Музыкант не сомневается в успехе сериала.

Также новости прокомментировал и сам режиссер. Он заявил, что пока идет написание сценария. Предполагается, что будет снято восемь серий. Эпизоды будут начинаться рассказом Птахи. Для роли каждого участника группы будет подобрано по три актера, которые сыграют рэперов в разном возрасте.

Ранее рэпер Птаха выплатил налоговой почти миллион рублей.