«Почему бы и нет»: 24-летняя певица Инстасамка призналась, что уже задумывается о материнстве

Певица Дарья Зотеева, выступающая под ником Инстасамка, поменяла мнение насчет материнства. Еще несколько лет назад 24-летняя девушка была не готова завести ребенка, однако теперь вполне рассматривает такую возможность.

Исполнительница поделилась планами на ближайшую пару лет во время интервью на YouTube-канале «Наталья Шик». Она заявила, что уже задумывается о материнстве, к чему прежде не питала такого сильного интереса.

«Когда я задумывалась об этом в 21-22 года, давала себе ответ: "Нет, я не готова". А сейчас понимаю, что все так классно, почему бы и нет», — рассказала Даша.

Также Зотеева отметила, что мысли о материнстве заставили ее задуматься над переосмыслением своего творчества. Так, певица планирует стать поскромнее и не эпатировать публику.

Ранее сообщалось, что певице Инстасамке хотят заблокировать счета. У нее обнаружили долг в размере 52 тысяч рублей.