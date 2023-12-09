Почему Алла Пугачева уехала из России: рассказала подруга и портниха певицы

Стала известна настоящая причина эмиграции певицы Аллы Пугачевой. Ее назвала подруга и портниха исполнительницы Любовь Аксенова. По словам женщины, Примадонна уехала за рубеж из-за детей.

Аксенова пообщалась с журналистами mk.ru. В беседе с ними она заявила, что юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не является первопричиной выбора певицы. Все дело в детях, которых должен воспитывать отец, каким бы он не был. По словам портнихи, артистка понимает, что с ней может что-нибудь произойти, и поэтому хочет, чтобы дети в случае чего остались с родным человеком.

«Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся?» — заявила женщина.

Кроме того, Аксенова рассказала, почему Пугачева вышла замуж за Галкина*. По ее словам, юморист запудрил артистке мозги.

Ранее портниха Примадонны рассказала правду о конфликте певицы с Софией Ротару. Любовь заявила, что он был «для юмора».

*признан иноагентом на территории РФ