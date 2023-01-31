Поцелуй и слова «ты нужен»: Королева неожиданно отреагировала на госпитализацию Николаева

Певец Игорь Николаев опубликовал пост в соцсетях по поводу своей госпитализации. Под сообщением отметилась его бывшая жена Наташа Королева.

63-летний Николаев написал, что информация о его критическом состоянии «несколько преувеличена». По признанию артиста, он проходит обследование.

«Чувствую себя хорошо», - сообщил Николаев и выразил надежду, что увидится со зрителями в ближайшее время на запланированных концертах.

Под постом отметились многие звезды, в том числе певица Наташа Королева.

Она написала: «Игоречек! Держимся. Все будет хорошо. Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен». Слова поддержки артистка сопроводила смайлом в виде поцелуя.

На комментарий певицы кто-то написал: «Вы пара».

В последнее время Королева часто вспоминает бывшего мужа. Недавно она призналась Николаеву в чувствах.