«Мы все в новостях видели!»: Басков публично высмеял Лепса за пьяную драку

В минувшие выходные Григорий Лепс впервые после скандала вокруг драки в Санкт-Петербурге вышел в свет на церемонии вручения «Золотого граммофона». Артист был явно в хорошем настроении – охотно отвечал на вопросы журналистов и много шутил. Одна из его острот касалась и недавнего инцидента, а это не ускользнуло от внимания ведущего премии Николая Баскова.

Со сцены Лепс решил дать совет зрителям по поводу алкоголя. Он сказал им быть поаккуратнее со спиртными напитками, так как это не всегда хорошо заканчивается.

«Много не пейте, ребята. Нам с Николаем это не очень помогает. У него нога болит, у меня – рука», - пошутил Григорий, намекая на операцию Баскова на ноге, которой он оправдал опухшее лицо и другие симптомы болезней, что обсуждали в СМИ.

Сам «натуральный блондин» не упустил возможность подколоть певца и припомнил ему пьяную драку в Питере.

«Ну ты еще не старик. Можешь, когда хочешь. Мы все в новостях видели», - посмеялся над артистом Басков.

Напомним, что скандальная драка Григория Лепса с посетителем заведения Санкт-Петербурга произошла в декабре прошлого года. Ходили слухи даже, что после побоев певца мужчина оказался в крайне тяжелом состоянии, и вокалисту грозило уголовное наказание. Однако в последствии сторонам удалось договориться, и пострадавший отозвал все свои обвинения в адрес исполнителя хита «Рюмка водки».

Ранее Григорий Лепс признался, что в его жизни после развода появилась новая любимая женщина.