Поцеловал в лоб, познакомил с родственниками: Егор Крид высказался о романе с Алиной Загитовой

Певец Егор Крид пригласил на празднование своего 30-летнего юбилея 22-летнюю олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Спортсменка посетила мероприятие и разместила в соцсетях совместную фотографию, спровоцировав слухи о романе с исполнителем хита «Сердцеедка».

На опубликованном снимке Крид обнимает Загитову за плечо и целует в лоб. Кроме того, позже Алина появилась на концерте Егора на московском стадионе «Динамо». Девушку заметили в VIP-зоне, рядом с родственниками исполнителя.

При этом Крид, похоже, решил развеять слухи о романе, поэтому не позвал фигуристку на сцену вместе с близкими людьми. Кроме того, он заявил, что абсолютно свободен.

«Она просто была на VIP-ложе — там же, где были мои родители. Но она суперклассная девочка», — приводит Telegram-канал Super.ru слова исполнителя.

Ранее тиктокерша Валя Карнавал призналась, что непродолжительный роман с Егором Кридом был для нее чем-то невозможным, а расставание — болезненным. Она призналась, что изначально не верила своему счастью — стать девушкой именитого артиста.