Поцеловал на глазах у гостей: Дарья Мороз и продюсер Антон Калинкин нежно держались за руки на кинофестивале

Актриса Дарья Мороз появилась на кинофестивале «Зимний» с продюсером Антоном Калинкиным. Они нежно держались за руки, а покидая зону съемки, спутник поцеловал актрису на глазах у гостей.

Подробности приводит сайт Woman.ru.

После развода с режиссером Константином Богомоловым актрисе приписывали романы с музыкантом Петром Дрангой, актерами Владимиром Мишуковым и даже Павлом Прилучным. Однако она никогда не комментировали выходы в свет со своими кавалерами.

На этот раз Мороз появилась на ковровой дорожке с Калинкиным. Они не скрывали интереса друг к другу. Пара позировала фотографам, держась за руки, а в завершение мужчина поцеловал актрису. Мороз выглядела счастливой, смеялась и много улыбалась.

Напомним, в браке с Богомоловым она состояла с 2008 по 2018 годы. После развода сосредоточилась на воспитании дочери и карьере. Ее бывший муж спустя год женился на журналистке Ксении Собчак.

Ранее стало известно, что подарил ей Богомолов на день рождения.