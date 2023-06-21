«Так исчезают друзья»: певица Лайма Вайкуле рассказала, что скрывает от публики Алла Пугачева

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Израиль и оборвала связи с нашей страной. Также исполнительница хита «Арлекино» отказалась от общения с прессой, вот почему в Сети мало информации о ней. В новом интервью для латвийского ТВ Лайма Вайкуле, близкая подруга Пугачевой, прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Выяснилось, что Алла Борисовна придерживается таких же взглядов, как и Вайкуле, вот почему она открыто о них не заявляет. Лайма убеждена: единство мнений — это верный признак истинной дружбы.

«Что мы ищем в друзьях? Мы должны думать одинаково, одинаково оценивать плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия. Так исчезают друзья», — цитирует «7Дней.ru» высказывание Вайкуле.

Ранее Отар Кушанашвили обвинил Оскара Кучеру в двойных стандартах на фоне критики Лаймы Вакуле. Высказывание мужчины читайте в этой статье.

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