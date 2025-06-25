Побывал на могиле матери, восстанавливает здоровье: Михаил Ефремов не принимает предложения о съемках в кино

Актер Михаил Ефремов не принимает предложения о съемках в кино. Об этом рассказал продюсер, знакомый с ситуацией.

Его слова приводит Kp.ru.

«Михаил Ефремов занимается сейчас восстановлением во всех смыслах. Никакие съемки в кино не начаты - предложения, конечно, есть, но они пока не приняты», - сказал источник.

По его словам, актер выбрал идти «новым путем». По информации продюсера, 25 июня Ефремов посетил могилу матери – Аллы Борисовны Покровской - на Троекуровском кладбище.

Она умерла шесть лет назад. После ухода матери актер стал выпивать, пока в июне 2020 года не произошла трагедия со смертельным исходом – Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречку и врезался в машину, водитель которой впоследствии скончался.

Ранее сообщалось, что Ефремов написал письмо режиссеру Никите Михалкову. Послание так тронуло кинодеятеля, что он взял актера в свой театр «Мастерская 12». Режиссер уверен: после всех перипетий Ефремов остался «прекрасным актером».