«Побольше верьте слухам»: Евгений Петросян вышел на связь после сообщений о госпитализации

Звезда юмористической телепередачи «Кривое зеркало» Евгений Петросян вышел на связь после новости об экстренной госпитализации. В личном блоге артист назвал эту информацию «слухами».

Накануне Евгений Петросян впервые прервал молчание на фоне слухов о госпитализации, опубликовав в соцсети видео. Юморист обратился к женщинам и поздравил их с 8 Марта. В комментариях под публикацией одна из подписчиц спросила, не в реанимации ли сейчас находится артист эстрады, на что тот ответил кратко.

«Побольше верьте слухам», — заявил Евгений Петросян, тем самым опровергнув распространившиеся в СМИ сообщения.

Напомним, 8 марта в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации юмориста в Боткинскую больницу Москвы. Как уточнялось, 79-летнему Евгению Петросяну стало плохо дома утром, и его близкие вызвали медиков. Сообщалось, что у звезды «Кривого зеркала» внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, и его поместили в шоковую реанимацию. Позднее жена артиста Татьяна Брухунова подтвердила, что он находится в больнице, но его состояние некритическое — «все в штатном режиме».

Ранее сообщалось о том, что состояние здоровья Евгения Петросяна ухудшилось на фоне перенесенной ранее хирургической операции на кишечнике.