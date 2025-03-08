Перенес операцию, потерял много крови: подробности состояния Евгения Петросяна

Состояние здоровья юмориста и звезды «Кривого зеркала» Евгения Петросяна ухудшилось на фоне перенесенной ранее хирургической операции на кишечнике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 8 марта 79-летний артист был экстренно госпитализирован, но несмотря на оперативные действия врачей потерял много крови.

В настоявшее время состояние Петросяна удалось стабилизировать, юморист чувствует себя лучше. Ему оказали всю необходимую помощь и поставили капельницу.

Медики приняли решение о переводе из реанимации в обычную палату. По последним данным, он находится в Боткинской больнице.

Напомним, юмориста госпитализировали из дома утром 8 марта. Врачи диагностировали у Петросяна желудочно-кишечное кровотечение.

Ранее сообщалось, что 35-летняя жена юмориста Татьяна Брухунова неоднозначно отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения об экстренной госпитализации ее 79-летнего мужа. В личном блоге она похвасталась праздничным пирогом с клубникой и отказалась давать комментарии.