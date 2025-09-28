«Побоится»: Ксения Собчак после конфликта предложила Надежде Стрелец прийти на интервью

Журналистка Ксения Собчак после публичного спора с коллегой Надеждой Стрелец пригласила ее к себе на интервью. При этом «блондинка в шоколаде» выразила уверенность, что ее оппонентка на это не согласится.

«Надежда, наверное, побоится прийти. А жаль — я ценю и уважаю чужую смелость, это был бы интересный разговор о том, в чем же заключается работа интервьюера, должен ли он угождать гостю и что такое журналистика вообще», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Журналистка заверила, что многие герои ее интервью потом становятся ей близкими друзьями.

«Вопрос всегда в том, как сам проявляет себя тот или иной герой. Это и есть самое главное: интересные, честные вопросы и то, как они проявляют героя», — заявила Собчак.

Напомним, Собчак и Стрелец поспорили, у кого интереснее интервью. Стрелец подчеркнула, что главным отличием ее работы является забота о безопасности и психологическом комфорте героев, в то время как после беседы с Ксенией у людей якобы начинаются проблемы. В качестве примера она привела блогера Елену Блиновскую, осужденную за сокрытие доходов. Собчак в ответ заявила, что интервью у Стрелец скучные и «проходят для героев тише, чем поминки».

Ранее Ксения Собчак купила квартиру с видом на Кремль за 1,2 миллиарда рублей. Ее недвижимость расположена в историческом особняке по адресу Большая Дмитровка, 9.